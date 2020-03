Una maestra di una scuola elementare è risultata positiva al coronavirus: 242 alunni entrati in contatto con la docente si trovano in isolamento.

Si tratta del secondo episodio in pochissimi giorni: un’altra maestra di una scuola elementare toscana, della provincia di Arezzo, è risultata positiva al coronavirus. Lo scorso 4 marzo era accaduto per un’altra docente di Arezzo. I fatti, però, si sono verificati in questo secondo caso a Bibbiena, in Casentino. Per 252 persone, tra le quali 242 bambini, è scattato quindi l’obbligo di quarantena obbligatoria.

Coronavirus, maestra di scuola elementare positiva

A Bibbiano una maestra di scuola elementare è risultata positiva al tampone per coronavirus: per 252 persone è scattato l’isolamento. Sono rimasti coinvolti, oltre che alcuni studenti, anche il personale delle scuola e delle colleghe della docente.

Il sindaco, Filippo Vagnoli, inoltre, ha confermato la notizia spiegando che “si tratta comunque di misure precauzionali per tutelare innanzitutto le famiglie e quindi la comunità, visto che questi bambini possono avere avuto contatti con un probabile caso positivo.

Per i genitori la quarantena cautelativa, come indicato dagli scienziati, non è obbligatoria. Ogni giorno il personale medico della Asl Toscana sud est si metterà in contatto con le famiglie per monitorare in modo adeguato la situazione”.





Come detto, non si tratta del primo caso registrato in provincia: ad Arezzo un’altra insegnante era risultata positiva al Covid-19 e 179 alunni erano finiti in isolamento. Infine, anche una collega di Arezzo era risultata positiva ai test negli ultimi giorni.