La mamma, positiva al coronavirus, partorisce, ma sua figlia è negativa al tampone: è accaduto a Massa Carrara.

Una mamma positiva al coronavirus partorisce e sua figlia è risultata essere negativa al test. É successo a Massa Carrara dove, dopo essere arrivata in reparto, la donna è stata riscontrata positiva al coronavirus. I medici hanno immediatamente avviato la procedura prevista, isolando la donna nel reparto di malattie infettive per poi aiutarla a partorire. Dopo un travaglio di 7 ore la donna ha dato alla luce, con parto naturale, una bambina che è risultata negativa al tampone per il COVID-19. La neonata è stata comunque messa in isolamento, nel rispetto delle norme previste per questo grado di emergenza.

Coronavirus, mamma positiva partorisce

La procedura descritta si sarebbe svolta nel rispetto della massima sicurezza come assicurato dal dottor Roberto Marrai che dirige il reparto si ostetricia dell’ospedale di Massa: “Quando la paziente è arrivata non stava male, ma alcuni sintomi ci hanno spinto a richiedere da subito una consulenza infettivologica.

Il tampone ha confermato la positività. Tutto è avvenuto garantendo la sicurezza delle altre ospiti del reparto e del nostro personale a cui va il mio plauso per l’infinita abnegazione”.





Il ringraziamento alle ostretiche

Il dottor Marrai ci ha poi tenuto a ringraziare anche la responsabile ostetrica Elisa Bruschi, la ginecologa Giovanna Casilla e l’ostetrica Francesca Vitale: “Francesca meriterebbe un encomio. Completamente protetta, è rimasta accanto alla donna per 7 ore, non si è allontanata un attimo. E lavorare sette ore, per assistere una partoriente, con i dispositivi di protezione, è davvero dura”.