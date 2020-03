Coronavirus, in Campania è pronta l'ordinanza che viene la pizza a domicilio

Dopo il provvedimento relativo a parrucchieri e barbieri, in Campania è in arrivo un’ordinanza che vieta la pizza a domicilio per via delle misure di sicurezze adottate contro il coronavirus. La decisione è stata annunciata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ai microfoni di Radio Crc: “Si creerebbero troppe occasioni di contagio, migliaia di contatti personali che moltiplicherebbero il contagio. Le mezze misure non servono, servono misure rigorose, allora forse ce la facciamo. Se non siamo rigorosi oggi rischiamo di trascinarci il problema per mesi, mesi e mesi”.