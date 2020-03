Coronavirus, festeggia la laurea al parco con famiglia e amici: denunciata

Una ragazza ha festeggiato la sua laurea al parco, ma è stata denunciata per la violazione delle norme di contenimento del coronavirus.

A Pessano con Bornago, nel hinterland milanese, una ragazza ha deciso di festeggiare la sua laurea insieme agli amici e alla famiglia ma è stata denunciata per violazione delle norme anti coronavirus. Infatti, con l’estensione del Dpcm del governo a tutta l’Italia, sono espressamente vietati gli assembramenti. Per limitare il contagio, inoltre, è opportuno evitare di avere contatti con gli altri e limitare gli spostamenti. I carabineiri hanno provveduto a denunciare la neo laureata.





Coronavirus, festeggia laurea: viene denunciata

L’episodio si è verificato nella mattinata di martedì 10 marzo nel parco di viale Fulvio Testi. Un gruppo di persone si era riunito per festeggiare la laurea di una ragazza che è stata poi denunciata per violazione delle norme anti-coronavirus. Infatti, tutto il territorio nazionale è sottoposto a restrizioni e sono vietate le manifestazioni in pubblico.

Non è prevista la possibilità di effettuare spostamenti se non per motivi di salute, lavoro o acquisto di beni di prima necessità.

Qualche passante che ha assistito alla festa, dunque, avrebbe allertato i carabinieri di Cassano d’Adda. Giunti sul posto, i militari hanno denunciato la giovane, come previsto dall’articolo 650 del codice penale e hanno invitato le persone a tornare nelle loro case. Un altro episodio di defezione era accaduto a un ragazzo che era uscito per andare a trovare la fidanzata.

Nella mattinata di mercoledì 11 marzo potrebbero arrivare nuove stringenti misure dal Cdm convocato dal premier Cotne. I sindaci hanno lanciato un appello: chiudere le attività commerciali per 15 giorni.