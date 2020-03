Un medico del pronto soccorso di Bari è risultato positivo al test per coronavirus: lo rende noto il sindaco di Acquaviva delle Fonti.

“Il Pronto soccorso dell’ospedale Miulli di Acquaviva (in provincia a Bari) è stato chiuso: un medico è risultato positivo” al coronavirus. Il messaggio giunge dal sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci. Inoltre, da quanto si apprende, sono in corso i test su tutto il personale sanitario. Il sindaco, infine, ha specificato: “Chi ha necessità di cure immediate può rivolgersi al pronto soccorso di Altamura, Bari, Putignano”.





Coronavirus Bari, positivo un medico

Un medico dell’ospedale Miulli di Bari è risultato positivo ai test per coronavirus: il pronto soccorso è rimasto chiuso. A diffondere la notizia è stato il primo cittadino di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, che su Facebook ha scritto: “Il Pronto soccorso dell’ospedale Miulli di Acquaviva è stato chiuso: un medico è risultato positivo e sono in corso i test sugli altri operatori sanitari”.

Per chi avesse necessitò di cure immediate, ha poi specificato Carlucci, “può rivolgersi al pronto soccorso di Altamura, Bari, Putignano”. “A breve – conclude infine – cercheremo di dare altri ragguagli”.

Nella giornata del 10 marzo scorso, inoltre, anche il pronto soccorso della clinica Mater Dei a Bari era rimasto chiuso. Anche lì, infatti, un paziente risultava positivo al Covid-19. Sono in corso, quindi le operazioni di sanificazione degli ambienti e i test su tutto il personale medico e sanitario.