Eurospin contro il Coronavirus, donazione da €100.000

Eurospin prende parte alla lotta contro il Coronavirus con un contributo concreto: una donazione di 100.000 euro.

Forte di una proprietà interamente italiana, Eurospin prende parte alla lotta al Covid-19, più noto come Coronavirus. Ha deciso di sostenere due centri di eccellenza italiani con una donazione di 100.000 euro, che verrà equamente ripartita. Le strutture coinvolte sono l’Istituto Nazionale Spallanzani di Roma e l’Ospedale Sacco di Milano.

È un contributo concreto all’Italia, afflitta da un momento di grave difficoltà. Un’emergenza nazionale che purtroppo non ha equivalenti nella nostra storia recente.

Si tratta di un intervento coerente con la filosofia aziendale di Eurospin, che quotidianamente è impegnata nell’essere vicino alle persone grazie alla formula della Spesa Intelligente: proporre prodotti di qualità alla massima convenienza tutti i giorni.

