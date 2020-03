Sono 10 in totale i carabinieri contagiati dal coronavirus a Palermo: tra questi ci sarebbero anche alcuni militari ai vertici della caserma.

Salgono a dieci i contagi da coronavirus tra gli ufficiali dei carabinieri dei reparti di Palermo: altri otto, infatti, sono risultati positivi ai test. Lo ha confermato il comandante provinciale, generale Arturo Guarino, anche lui positivo al Covid-19. Il generale, da quanto si apprende, si trova attualmente in auto isolamento nella propria abitazione, così come i colleghi infetti.





Coronavirus Palermo, contagi tra carabinieri

I vertici dei carabinieri di Palermo sono risultati positivi ai test per coronavirus, lo ha confermato il generale Arturo Guarino. Il comandante provinciale ha annunciato la positività ai test di altri otto ufficiali. In controlli, lo ricordiamo, sono partiti in seguito alla scoperta dei primi due militari positivi al Covid-19. Nelle prossime ore, inoltre, proseguiranno i controlli degli ultimi spostamenti di queste persone e verranno effettuati ulteriori test sulle persone entrate in contatto con i vertici.