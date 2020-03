É sveglio, respira autonomamente e ha iniziato a parlare: ottime novità per il paziente uno di Codogno positivo al coronavirus.

Buone notizie per il cosiddetto paziente uno di Codogno recatosi all’ospedale con un’infezione polmonare causatagli dal coronavirus: Mattia ora è sveglio e ha pronunciato le sue prime parole. Sta bene anche la moglie, incinta di 8 mesi, che i medici hanno già dimesso.

Coronavirus: il paziente uno è sveglio

Inizialmente il personale dell’ospedale aveva definito gravi le sue condizioni tanto che per lui si era resa necessaria la terapia intensiva. Lunedì 9 marzo 2020 però era uscito dal reparto per andare in quello sub intensivo. Aveva infatti iniziato a respirare autonomamente con poche quantità di ossigeno, segno che il suo stato era in via di miglioramento. Dopo soli due giorni il 38enne si è anche svegliato e, stando a quanto trapelato, avrebbe parlato rivolgendosi così ai medici: “Sono a Lodi?“.

Un grande passo avanti per il manager della Unilever che presto, ha detto il responsabile della Terapia intensiva al Policlinico di San Matteo di Pavia, potrebbe essere trasferito in medicina e poi a casa per la convalescenza in attesa della nascita della figlia.





Mattia aveva iniziato a non sentirsi bene nella settimana del 14 febbraio, quando ancora i casi di Coronavirus in Italia si contavano sulle dita di una mano.

Si era così presentato in Pronto Soccorso per poi rifiutare il ricovero e tornare a casa. Le sue condizioni però erano peggiorate ed è dovuto tornare nella struttura, dove un’anestesista ha avuto l’idea di fargli un tampone. Così si è scoperta la sua positività e da lì i casi italiani hanno iniziato a moltiplicarsi.