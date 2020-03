Tragedia sul lungomare di Livorno, dove un ragazzo in fin di vita è stato trasportato in ospedale. Morto nonostante i tentativi per salvarlo.

Nella serata di mercoledì 11 marzo 2020, un ragazzo è morto al pronto soccorso di Livorno. Aveva tra i 20 e i 25 anni, quando è arrivato in ospedale verteva già in condizioni gravissime: privo di coscienza, con il respiro debole. Nessuno sa per quale motivo si trovasse in fin di vita, sul posto non sono state rinvenute prove utili ad accertare o meno l’uso di stupefacenti o di alcool.





Morto al pronto soccorso

Il ragazzo si trovava sul lungomare, per terra, a pochi metri dall’Ippodromo Caprilli. Notato da alcuni passanti, questi hanno immediatamente chiamato il 112. I soccorritori sono arrivati sul posto pochi minuti dopo con un mezzo dei volontari Misericordia di Via Verdi, per trasportare il giovane in ospedale e tentare di salvarlo.

Per lui purtroppo non c’è stato niente da fare, nonostante lo staff medico dell’Ospedale di Livorno abbia fatto di tutto per evitare la sua morte.

L’identità del ragazzo è sconosciuta

Presso la struttura sono arrivate delle volanti della Polizia di Stato, chiamate dal personale di turno, ma l’identità del ragazzo è tuttora sconosciuta: con sé non aveva alcun documento.

Ignote anche le cause della sua morte, che verrà accertata a seguito di un’autopsia.

Di morti per cause sconosciute ne avvengono purtroppo molte, ad essere ritrovati in gravi condizioni di salute sono spesso giovani come il protagonista di questa tragedia nel livornese. È accaduto anche a Milano, dove un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto presso un parco giochi. Accanto a lui c’erano dei medicinali.