L'emergenza coronavirus è qualcosa di nuovo: sulla base di quanto accaduto in Cina, Carlo Cottarelli ha individuato un elemento di incertezza.

“Purtroppo non sappiamo quanto durerà l’emergenza medica”, con queste parole è intervenuto Carlo Cottarelli in un’intervista sul coronavirus a Tpi. Sulla base di quanto accaduto in Cina, dove i contagi stanno nettamente diminuendo giorno per giorno, però, è possibile individuare un elemento di incertezza. “Vedendo l’esperienza cinese – ha dichiarato Cottarelli -, sembrerebbe che il peggio sia passato”.





Carlo Cottarelli sul coronavirus

L’esempio cinese ci rivela un sintomo di incertezza legato al coronavirus, ovvero un possibile secondo giro di contagi: lo ha spiegato Carlo Cottarelli in un’intervista. Nonostante “il peggio sembra sia passato”, non occorre sottovalutare la situazione. L’economista ha chiarito, sulla base delle esperienze e delle crisi del passato, che “una volta risolto il problema medico si torna a crescere senza troppi strascichi“, seppur non escludendo possibili problemi nel tempo.

Per contenere le conseguenze del Covid-19 sull’economia, il governo ha stanziato 25 miliardi, ovvero “un piano di misure consistenti, che potrebbero però non bastare“.

Un altro tema da non sottovalutare è il rispetto del vincolo del deficit imposto dall’Unione Europea, sul quale Cottarelli precisa che “non è necessario sospendere le regole europee, perché queste consentono ai Paesi di aumentare il proprio deficit anche al di sopra del 3 per cento in presenza di uno shock recessivo soprattutto se non causato dal Paese e soprattutto se accompagnato da crisi e rischio di recessione a livello europeo. È possibile – invece – intervenire senza violare le regole europee, questo non dovrebbe essere un problema”.