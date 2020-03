Viola le norme anti Coronavirus: arrestato latitante in Calabria

Nel Reggino il latitante Cesare Antonio Cordì viola le norme anti-Coronavirus e viene arrestato. Tradito da una sigaretta, l'uomo segnala involontariamente la sua presenza all'interno di un immobile.

Nella bassa Calabria, il boss della ‘ndrangheta latitante viola le norme anti-Coronavirus e viene arrestato. Cesare Antonio Cordì, si nascondeva in un piccolo centro in provincia di Reggio Calabria. Tradito da una sigaretta, l’uomo ha involontariamente segnalato la sua presenza all’interno di un immobile.

Non rispetta le norme anti-Coronavirus: arrestato latitante in Calabria

Esponente di spicco della ‘ndrangheta di Locri, Cesare Antonio Cordì, di 42 anni, è stato arrestato a Bruzzano Zeffirio nella bassa Calabria. Attraverso un’operazione messa a punto dai Carabinieri delle Compagnie di Bianco e Locri, il latitante è stato individuato grazie alla violazione delle norme emergenziali attualmente in atto per il contenimento del Coronavirus. Si nascondeva nel centro del Reggino e le condizioni ambientali causate dall’emergenza sanitaria sono state per lui fatali. Cordì non è infatti riuscito a nascondere la sua presenza in casa perchè, oltre le quotidiane uscite per l’acquisto di cibo, fumava sigarette lasciando un leggero spazio tra le fessure delle tapparelle.

Vedendo il fumo blando del tabacco, i militari hanno avuto la certezza che nell’appartamento in Contrada Monica, ci fosse il ricercato.

I Carabinieri, impendendone la fuga da un ingresso secondario, hanno poi emesso un provvedimento di custodia carceraria. Cordì è infatti indagato per trasferimento fraudolento di valori, aggravato perchè commesso al fine di agevolare l’associazione mafiosa. Per eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, il latitante, aveva attribuito alla moglie la titolarità di un esercizio commerciale. Sono comunque ancora in corso le indagini anche per ricostruire la rete di persone che favorivano la latitanza del Cordì.