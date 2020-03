Un'equipe di medici provenienti dalla Cina è giunta a Roma per aiutare gli operatori sanitari italiani a fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Nella serata del 12 marzo è giunta all’aeroporto di Roma Fiumicino un’equipe di medici proveniente dalla Cina, partita assieme a 31 tonnellate di forniture sanitarie per supportare gli operatori sanitari italiani nella lotta al coronavirus. L’equipe cinese, composta da personale del National Health Commission of China e della Croce Rossa locale, è arrivata nel nostro Paese anche al fine di condividere l’esperienza maturata nel corso delle ultime settimane nella città di Wuhan, epicentro mondiale dell’epidemia.



Coronavirus, giunti medici dalla Cina

Quasi 10.000 chilometri da #Shanghai a #Roma, ma c’è grande entusiasmo. Ora poche ore di riposo e il team di medici cinesi sarà pronto per dare il suo contributo alla lotta dell’Italia contro il #COVID19. pic.twitter.com/woTYf9IID3 — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) March 12, 2020



Come sottolineato dall’ambasciata cinese a Roma sui suoi profili social, i medici erano partiti poche ore prima da Shanghai per poter fornire il loro supporto all’Italia in questo momento di grave difficoltà: “Quasi 10.000 chilometri da Shanghai a Roma, ma c’è grande entusiasmo.

Ora poche ore di riposo e il team di medici cinesi sarà pronto per dare il suo contributo alla lotta dell’Italia contro il COVID-19″.

Una volta atterrati è stato interpellato dai giornalisti Sun Shuopeng, il capo squadra dell’equipe di medici, il quale ha spiegato come tra le forniture sanitarie siano presenti anche medicinali a base di erbe tradizionali cinesi come la capsula Lianhuaqingwen, che stando a Sun si è dimostrata: “Efficace nel trattamento della Covid-19. Altri paesi stanno iniziando a imparare l’efficacia del trattamento con le medicine tradizionali cinesi”.





Il commento di Luigi Di Maio

Sull’arrivo dei medici cinesi si è espresso anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che in una diretta social trasmessa nella serata del 12 marzo ha voluto mettere in risalto il gesto di solidarietà compiuto da Pechino: “Stasera voglio farvi vedere i primi aiuti che sono arrivati dalla Cina e che in questo momento sono a Roma per fornire informazioni preziose che possono aiutare il nostro personale medico.

Questa è quella che definiamo solidarietà. Ce ne sarà altra. Non siamo soli, ci sono persone nel mondo vicine all’Italia. Non possiamo abbracciarci adesso, ma torneremo a sorridere. L’Italia è un paese dove non vince l’egoismo, in cui tante persone stanno lavorando per il prossimo”.