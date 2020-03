Ha solo 35 anni l'anestesista contagiata da un paziente positivo al coronavirus: è stata intubata e ricoverata in gravi condizioni.

Un’anestesista di 35 anni dell’ospedale di Padova è stata contagiata da un paziente risultato positivo al coronavirus: le sue condizioni sarebbero gravi. La giovane, da quanto si apprende, è stata intubata e ricoverata in Rianimazione. Poche ore prima, invece, erano risultati positivi al Covid-19 anche un cardiologo e un chirurgo di Clinica Chirurgica III. L’età media dei contagi, infatti, pare essere diminuita. Giovedì 12 marzo, inoltre, è morto Stefano Amighetti, la vittima più giovane registrata in Italia.

Si aggrava continuamente il bilancio dei contagi e delle vittime di coronavirus nel mondo e in Italia: un’anestesista è stata contagiata a Padova. Da quanto si apprende, la 35enne avrebbe contratto il virus assistendo un paziente risultato positivo. Purtroppo, però, la donna ha sviluppato una forma grave ed è stata ricoverata in terapia intensiva.

L’ultimo bollettino della provincia riporta 505 persone contagiate dal coronavirus (bollettino ore 17 del 12 marzo.), delle quali 85 residenti a Vo’.

Sono invece più di 420 i contagi nelle altre zone. L’azienda ospedaliera del capoluogo ha accolto 45 ricoverati e 22 in terapia intensiva. All’ospedale di Schiavonia sono 37 i ricoverati in area non critica e 5 in terapia intensiva, mentre a Piove di Sacco sono rispettivamente 6 e 1. Infine, a Cittadella sono 10 in totale, ma nessuno di essi è in condizioni critiche.