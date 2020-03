La testimonianza del preparatore atletico del Fiuggi, Fausto Russo, risultato positivo al coronavirus, fa riflettere: "Mi sentivo invincibile".

Fausto Russo, il preparatore atletico del Fiuggi, si trova ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina: è positivo al coronavirus. Il 38enne di origini calabresi ma residente a Minturno, da quanto si apprende, avrebbe accusato un’insufficienza respiratoria importante. In un’intervista al Messaggero, il preparatore delle squadra delle serie D rivela che a volte ci si sente troppo invincibili.





Coronavirus, preparatore atletico del Fiuggi

Sembrava una semplice influenza quando si è presentato in ospedale giovedì 12 marzo, ma il quadro clinico si è poi complicato. Fausto Russo, il preparatore atletico del Fiuggi ha lamentato una grave insufficienza respiratoria che lo ha costretto al ricovero in terapia intensiva presso l’ospedale di Latina.

“Ci sentiamo a volte stupidamente invincibili – ha raccontato -, il pericolo sembra sempre lontano e poi all’improvviso ti sale la febbre e la tosse, sarà tutta l’acqua e il freddo presi al campo, sarai stressato poi all’improvviso non riesci più a respirare“.

“Dopo terapie e sempre monitorato si arriva a domenica, la febbre non scende e l’ansia sale fra qualche battuta per sdrammatizzare e continuando a pensare tutto forse come impossibile”, ha scritto il 38enne.

“È domenica sera. Direzione Latina, tac polmonite interstiziale. Ricovero immediato e terapia d’ossigeno”. Il coronavirus, ormai, riguarda tutti, giovani forti e anziani. Anche 43 bambini sono ormai risultati positivi al Covid-19.