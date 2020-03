Uccide i familiari e poi si toglie la vita nella stessa stanza dopo aver chiamato il 112: gli agenti hanno trovato i cadaveri dell'uomo con moglie e figlio.

Dramma familiare a Beinasco, comune alle porte di Torino, dove un uomo ha ucciso moglie e figlio per poi chiamare i Carabinieri e togliersi la vita subito dopo. Al loro arrivo i militari hanno trovato tutti e tre i cadaveri nella stessa stanza. Si indaga sulle ragioni dell’omicidio-suicidio.

Uccide moglie e figlio e si suicida

Autore del gesto è Franco Necco, un ex vigile urbano di 66 anni. Nella mattinata di venerdì 13 marzo 2020 ha utilizzato un’arma da fuoco per sterminare la sua famiglia composta dalla moglie Bruna De Maria, ex dipendente comunale di 61 anni e il figlio Simone di 29. Teatro del tutto l’abitazione di via Roma 12 dove i tre vivevano. La prima ad essere colpita sarebbe stata la donna, andata in pensione soltanto dieci giorni prima, e poi è toccato a loro figlio.

Stando ad una prima ricostruzione l’uomo avrebbe chiamato i Carabinieri dopo aver compiuto il duplice omicidio dicendo di aver ucciso i suoi familiari.

Gli agenti non hanno però fatto in tempo ad arrivare sul posto che costui si era già tolto la vita con la medesima pistola utilizzata per sterminare moglie e figlio. Effettati tutti i rilievi necessari e chiamata Scientifica e medico legale, a loro toccherà ricostruire la dinamica di quanto accaduto.





Stando alle testimonianze raccolte da alcuni media locali in famiglia non vi erano avvisaglie di problematiche economiche o di altro genere. Proprio il giorno prima l’omicida aveva incontrato un vicino di casa e, discutendo con lui sulla situazione coronavirus in Italia, gli aveva riferito “vedrai che andrà tutto bene“.