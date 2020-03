Dal Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha diramatoil bilancio complessivo dei casi di coronavirus riscontrati fino a sabato 14 marzo 2020.

Come ogni giorno la Protezione Civile ha fatto il punto relativo ai contagi da coronavirus: il bilancio di sabato 14 marzo 2020 conta 17.750 casi attualmente positivi, 1441 morti e 1966 guariti.

Coronavirus: bilancio del 14 marzo 2020

Si tratta di 2.795 casi in più della giornata precedente. Tenendo conto del totale delle persone positive, 7.680 sono in isolamento domiciliare e 1.518 in terapia intensiva. Come confermato dallo stesso capo della Protezione Civile si è riscontrato un incremento del numero dei guariti rispetto a quello dei morti. A fronte dei 175 decessi registrati in sole 24 ore, le persone guarite sono state 527. In termini percentuali queste ultime sono aumentate del 36,7% mentre i morti del 13,8%.

La regione più colpita rimane sempre la Lombardia i cui dati erano stati forniti poco prima da Giulio Gallera. Qui i casi sono aumentati a 11.685 e tra questi 4.898 sono ricoverati con sintomi e 732 nei reparti di terapia intensiva. I morti sono poi saliti a 966 e i guariti a 1660. La seconda e la terza regione con più positività sono invece Emilia-Romagna e Veneto, le uniche a superare i 1.000 casi. Seguono invece Marche, Piemonte e toscana con rispettivamente 899, 873 e 630 casi.





La provincia italiana che registra più contagi si conferma Bergamo che ne conta 2.864 mentre quella di Lodi è notevolmente scesa in classifica e superata da Brescia, Milano e Cremona.

Un segno che le misure di contenimento messe in atto nella ex zona rossa, come confermato dallo stesso sindaco di Codogno, hanno prodotto i loro frutti e quasi azzerato i contagi.