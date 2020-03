Non ce l'ha fatta l'operaio di Vobarno risultato positivo al coronavirus: è morto in ospedale per una patologia fulminante. Chius al'azienda.

Adriano Foglio, un operaio di 53 anni di Bagolino (provincia di Brescia), ma dipendente di una ditta di Vobarno non ce l’ha fatta: risultato positivo al coronavirus è morto in ospedale per una patologia fulminante. La sua azienda, da quanto si apprende, ha chiuso lo stabilimento e sono iniziati i controlli sui dipendenti venuti a contatto con la vittima.

Coronavirus, operaio morto in ospedale

Operaio ma anche padre di famiglia: Adriano Foglio ha perso la vita in ospedale a causa del coronavirus. La sua azienda, la Fondital a Carpeneda di Vobarno, ha fatto sapere che lo stabilimento è al momento chiuso, mentre per i dipendenti sono cominciati i controlli. Sono in corso le verifiche sui contatti che il 53enne potrebbe aver avuto all’interno dell’azienda.

Da diversi giorni Adriano aveva presentato un malessere sospetto che si è poi rivelato sintomo del coronavirus: dopo i test è stata confermata la positività.

Ricoverato all’ospedale di Desenzano, Foglio aveva scoperto di avere, oltre al Covid-19, un’altra malattia di cui non era a conoscenza. L’aggravarsi delle sue condizioni in tempi rapidi non ha permesso ai medici di mettere in atto le procedure necessarie per salvarlo.





Adriano lascia la moglie Grazia e il figlio Alessandro, giovanissimo. I funerali per la vittima saranno celebrati al cimitero di Bagolino in forma strettamente privata, riservata ai soli familiari. Non sarà possibile, come da decreto ministeriale, effettuare il consueto rito funebre.