Coronavirus, allo Spallanzani nessun nuovo caso. Dalla Cina in arrivo medici e aiuti.

Tra tanta preoccupazione per il continuo aumento dei casi positivi di coronavirus in Italia, almeno allo Spallanzani si può tirare un piccolo sospiro di sollievo. Pare infatti che il numero dei contagiati, almeno per oggi, non sia aumentato.



Coronavirus, nessun nuovo caso allo Spallanzani

Una buona notizia arriva dall’ospedale Spallanzani di Roma, il primo ospedale in cui fu ricoverata la coppia di cinesi rimasta positiva al coronavirus e ora dimessa. Dal bollettino medico di oggi emerge che sono ancora fermi a 99 i casi positivi al Covid-19, dei quali 17 sono intubati in rianimazione. I pazienti in osservazione sono 13, mentre ci sono 26 nuovi dimessi, trasferiti al proprio domicilio o alla Cecchignola. “I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 315”.

È ciò che si legge dal bollettino medico di oggi dell’ospedale Spallanzani di Roma. “In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici”. Insomma, un buon bilancio per l’ospedale romano specializzato in malattie infettive, in prima linea nella lotta al coronavirus.





Coronavirus, delegazione medici cinesi allo Spallanzani

Nel bollettino si legge anche della visita del team di medici cinesi atterrato ieri nella Capitale in supporto alla sanità italiana, stremata dal Covid-19. “L’istituto Spallanzani ha accolto oggi -si legge- una delegazione di 9 persone della Croce rossa cinese composta da medici e ricercatori che sono stati in in prima linea nella lotta al Covid-19 in Cina”. I medici hanno incontrato la coppia di connazionali guarita allo Spallanzani e qui ricoverata da un mese e mezzo.

“I colleghi italiani hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Le cure sono state ottime, e il trattamento più che positivo”, hanno commentato.