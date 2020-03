Un uomo di 38 anni, originario di Turi (Puglia) è morto per le conseguenze del coronavirus: è il secondo 38enne deceduto in Italia.

Un uomo di 38 anni, Maurizio, originario di Turi, è morto a causa del coronavirus: si tratta della 13esima vittima in Puglia, nonché della vittima più giovane registrata in Italia insieme al 38enne deceduto a Brescia lo scorso 13 marzo. L’uomo aveva patologie pregresse (era paraplegiro e nefropatico, si apprende da fonti locali) e ha perso la vita nella serata di sabato 14 marzo, dopo il ricovero all’ospedale di Putignano e, in seguito, a quello di Bari.

Coronavirus, 38enne morto in Puglia

Si chiamava Maurizio Pinto e aveva solo 38 anni quando si è spento a causa delle complicanze di Covid-19. Aveva manifestato i primi sintomi all’inizio del mese. A causa della febbre alta era stato trasferito all’ospedale di Putignano. Lì era stato sottoposto a una radiografia toracica e al tampone, che aveva dato esito positivo.

Da allora era ricoverato presso il Reparto Malattie Infettive del Policlinico di Bari. Il decesso è sopraggiunto dopo una complicazione respiratoria.





L’uomo lavorava presso “Mamma Rosa”, una struttura per anziani di Turi. Tutte le persone che hanno avuto contatti con lui negli ultimi giorni sono stati immediatamente contattate dalle autorità sanitarie e messe in quarantena.

Maurizio è, insieme a Stefano Amighetti, la vittima più giovane registrata in Italia. La prova che Covid-19 non è una patologia potenzialmente letale solo per gli anziani. Stefano si è spento solo due giorni prima all’ospedale di Manerbio, in provincia di Brescia.