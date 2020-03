Per limitare la diffusione del coronavirus in Sicilia, tutti i collegamenti con la regione saranno sospesi: i dettagli del provvedimento.

Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha firmato il decreto che dichiara lo stop ai collegamenti con la Sicilia per limitare la diffusione del coronavirus. La decisione è giunta dopo l’allarme del governatore Musumeci sul ritorno di oltre 31.000 siciliani dal settentrione, area più colpita dai contagi.

Coronavirus: stop ai collegamenti con la Sicilia

L’accordo tra esecutivo e regione prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia mentre rimane regolare il trasporto delle merci. L’obiettivo è quello di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica limitando il rischio di possibili fonti di contagio provenienti dall’esterno.

Nello specifico sono sospesi i collegamenti aerei, nazionali e internazionali, ad eccezione di due voli al giorno tra Roma e Palermo e altri due tra Roma e Catania.

Lo spostamento è però assicurato solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale della penisola. Il decreto prevede poi il blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri. Le persone potranno viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate e inderogabili necessità. E previa autorizzazione del Presidente della Regione.





Le norme consentono gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina a Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, ma anche qui solo per comprovate esigenze di lavoro o di salute. Quanto ai collegamenti ferroviari diurni, è previsto il mantenimento dei collegamenti minimi essenziali mediante un treno giorno intercity Roma/Palermo e viceversa.