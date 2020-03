La formula di Eurospin per una spesa intelligente e sicura

Per salvaguardare la salute di dipendenti e clienti, Eurospin mette in atto alcune misure straordinarie per evitare la trasmissione del coronavirus.

Eurospin, la catena di distribuzione alimentare interamente italiana, leader nel canale discount, mette in atto una serie di misure straordinarie per agevolare la spesa in sicurezza dei propri clienti. Inoltre, stanzia un premio di 100€ in buoni spesa per i dipendenti dei punti vendita e stipula un’assicurazione per l’emergenza coronavirus per tutti i dipendenti.

Per affrontare quest’emergenza sanitaria che non ha precedenti nella storia recente, Eurospin ha messo in atto una serie di misure straordinarie: