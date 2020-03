Diverse foto stanno facendo il giro del mondo per parlare del Coronavirus attraverso iconiche immagini, prove indelebili di questa pandemia.

Attraverso diverse foto iconiche scattate durante la pandemia Coronavirus, i fotografi di tutto il mondo stanno documentando ciò che accade negli ospedali e nelle città, per immortalare quello che stiamo vivendo.

Coronavirus: le foto più iconiche

La prima fotografia che merita di essere diffusa è quella di un’infermiera di Cremona, accasciata sulla tastiera di un computer, stremata per il lavoro. La donna indossa ancora retina per capelli, mascherina e camice. “Scusate se sono crollata prima della fine del turno”, queste le parole di Elena.

A seguito del nuovo DPCM emanato dal Governo Conte e quindi le nuove misure da osservare in materia Coronavirus, diversi dipendenti ospedalieri hanno diffuso foto in cui mostravano la scritta “Io resto in corsia, tu resta a casa”.

Una bellissima foto, simbolo della lotta contro il Coronavirus, è rappresentata da un anziano di 87 anni che dal suo letto d’ospedale alza un pugno, a dimostrare la sua gioia per aver sconfitto questo male.

A Wuhan, epicentro dell’epidemia di Coronavirus, un anziano accompagnato da un medico a vedere il tramonto è stato immortalato da un fotografo, fuori dall’ospedale, commuovendo il mondo. La Cina si sta salvando, sono sempre meno i casi positivi grazie alle drastiche misure adottate.

Divisi da un vetro, dopo 60 anni passati insieme, perché lui ha il Coronavirus. La triste svolta nella vita di Dorothy e Gene Campbell, due anziani statunitensi di 89 e 88 anni, è stata immortalata con una foto che trasmette tutto il loro amore reciproco.

A Brescia, la situazione negli ospedali è critica. Per poter offrire spazio ai continui ricoveri per positività al Coronavirus, il parcheggio delle ambulanze ospita brandine dove riposano i pazienti, sotto coperte termiche.

In Cina, diversi pazienti guariti dal Coronavirus hanno donato il proprio plasma affinché venisse spedito in Italia, per far fronte all’emergenza sanitaria che sta affliggendo il Paese. Una donna, durante la sua donazione, viene ritratta mentre fa il gesto di “vittoria” con una mano.

Possiamo dire che la Cina sia riuscita a sconfiggere il Coronavirus. In questa bellissima immagine, due giovani infermiere gioiscono abbracciandosi, il sorriso nascosto dalle mascherine.

In Italia le città sono deserte, a seguito dell’estensione della zona rossa a tutto il Paese e alle regole imposte dal Governo Conte nell’ultimo DPCM. In questa foto la sanificazione dell’area di Stazione Centrale a Milano, completamente vuota.