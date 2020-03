Coronavirus Lombardia, 252 morti in un giorno: “Reggeremo ancora per poco”

La Lombardia ha registrato il suo più alto numero di morti con coronavirus in un giorno: aumentano in modo costante anche i casi positivi.

Stando ai dati diffusi da Gallera e Borrelli sulla situazione dei casi di coronavirus del 15 marzo 2020, il numero dei morti è uno dei più alti registrati: in sole 24 ore sono 368 le persone decedute con l’infezione tra cui 252 soltanto in Lombardia. Un anestesista ha lanciato l’allarme spiegando che se il trend rimane così gli ospedali rischiano il collasso.

Coronavirus: 252 morti in Lombardia

“Intubiamo in Terapia intensiva anche più di 7 persone al giorno e lavoriamo senza sosta, con in media un turno di riposo ogni 14 giorni. Se il trend dell’epidemia da SarsCov2 continuerà con questo ritmo, Bergamo reggerà ancora per pochissimo“, ha spiegato dal Papa Giovanni XIII. Non ha poi mancato di ricordare l’emergenza nell’emergenza, ovvero la mancanza di mascherine e materiale protettivo.

Secondo lui ne servono circa 300 mila al giorno mentre da Roma ne sono arrivate soltanto 500 mila. “Forse non c’è la percezione della battaglia che stiamo vivendo qua“, ha dovuto ammettere.

La cifra dei decessi raggiunta in Lombardia domenica 15 è stata la più alta dallo scoppio dell’epidemia. Non erano infatti mai stati superati i 200 morti in un giorno e solo la giornata precedente il numero era pari a 76. Anche i casi positivi sono in aumento costante anche se non esponenziale: di questi 4.898 sono ricoverati in ospedale con un incremento di 602 unità rispetto al giorno precedente.





Unico dato confortante quello relativo alla terapia intensiva: mentre la media è di 45 nuovi intubati al giorno, se ne sono registrati soltanto 25.

Anche il Presidente Conte ha riconosciuto una situazione difficile per la regione e garantito la massima attenzione.