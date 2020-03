Coronavirus mamma medico non abbraccia il figlio da settimane

Federica non riabbraccia il figlio da settimane. Come mamma medico al lavoro per l'emergenza Coronavirus deve mantenere le distanze precauzionali dai propri familiari.

Federica Pezzetti, 37 anni, è dirigente medico presso l’Ospedale di Cremona. Da settimane è in prima linea per l’emergenza Coronavirus, in uno dei tanti nosocomi lombardi al limite per interventi e capienza. Ma Federica, oltre a fare il medico, è anche una mamma e fra turni con orari eccezionali e misure di prevenzione a casa, non riabbraccia suo figlio da settimane. “Abbiamo bisogno di un aiuto psicologico”, l’appello della donna.

Coronavirus, l’appello della mamma medico

Quello di Cremona è uno dei tanti ospedali lombardi al limite di capienza per l’emergenza da Covid-19. Lì lavora come dirigente medico Federica Pezzetti, una mamma di 37 anni. Da qualche settimana va al lavoro ogni giorno, con turni che “diventano spesso di 13-14 ore, tra lavoro e pausa ci sono medici che restano dentro anche 34 ore“.

Al ritorno a casa mangia da sola per mantenere le distanze di precauzione dai propri familiari. E così, da settimane, Federica non riabbraccia il figlio di sette anni.





In questa situazione la donna ammette di lasciarsi andare a qualche lacrima: “Certo che c’è la paura del contagio. Ma c’è soprattutto per le nostre famiglie, per chi ci è accanto. Quando sei stanchissimo e vedi arrivare ambulanze di continuo e sai che i posti letto sono al limite, cominci a cedere perché non vedi la fine”, racconta Federica. “Si piange soli”, continua, “di nascosto, quando si è un po’ al limite, magari in una stanza. Ma è un momento e poi si riparte: c’è l’adrenalina, la rabbia, le lacrime”.

Lo stress e la stanchezza si ripercuotono anche in famiglia: “A volte si litiga per sciocchezze”, spiega la donna, “per i guanti che non sono arrivati o le mascherine che non si trovano, bastano poche cose per far saltare i nervi”.

Per questo Federica ha lanciato un appello: “Stiamo crollando. Ora abbiamo bisogno di un aiuto psicologico. Il bacio a mio figlio lo mando con il pensiero, ma è difficile. C’è un neurochirurgo che non vede i figli da tre settimane. È tutto cambiato”. E nonostante tutta questa pressione, Federica vede il lato positivo: “L’intero ospedale, parlo per Cremona, ha tirato fuori una solidarietà mai vista: tutti fanno tutto, tutti ci aiutiamo, non esistono più i ruoli gerarchici”.