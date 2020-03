Il dottor Armogida chiede ai suoi colleghi odontoiatri di donare le mascherine nei loro studi per aiutare a fronteggiare il coronavirus.

“Invito i colleghi a mettere a disposizione le loro scorte di mascherine“: questo l’appello lanciato da un dentista di Napoli ai suoi colleghi odontoiatri, che in questo momento possono donare il materiale rimasto chiuso e inutilizzato nei loro studi, tra cui mascherine chirurgiche, indispensabili ormai sia per i cittadini, sia per il personale medico sanitario che si trova a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Coronavirus, l’appello agli odontoiatri a donare le mascherine

Il dottor Francesco Armogida, medico chirurgo e odontoiatra, ha dovuto sospendere la sua attività, così come altri studi odontoiatrici e altri esercizi commerciali. Il materiale all’interno degli studi resta, quindi, inutilizzato, tra cui le mascherine chirurgiche, che i dentisti e i loro assistenti devono indossare e cambiare a ogni visita. Da qui l’idea di un appello a un gesto di solidarietà che aiuterebbe in questo momento di forte carenza e necessità di mascherine di protezione, essenziali per salvaguardare la salute nostra e altrui.

Nel suo appello su Facebbok, il medico napoletano scrive di essere già in contatto con la Croce Rossa per stabilire le modalità di raccolta e distribuzione delle mascherine e invita i suoi colleghi odontoiatri a collaborare, ognuno come può, alle misure di prevenzione contro il coronavirus e alla salvaguardia della salute dei medici.

Fino a 6 milioni di mascherine contro il coronavirus

Se l’iniziativa si estendesse in tutta Italia, si raccoglierebbero facilmente fino a 6 milioni di mascherine.

Si stima, infatti, che su tutto il territorio nazionale ci siano 60 mila professionisti nell’area odontoiatrica. Se ognuno di ciascuno di loro donasse 100 mascherine, si raggiungerebbe la quota di 6 milioni di mascherine donate.