Coronavirus Massa, bambina di un anno positiva: ricoverata in ospedale

Una bambina di un anno di Massa è risultata positiva al coronavirus. Una ragazzina di 10 anni, invece, è ricoverata in terapia intensiva.

Continuano i contagi anche tra i più piccoli: dopo il neonato ricoverato al Meyer di Firenze, un’altra bambina di un anno di Massa Carrara è risultata positiva al coronavirus. La piccola si trova ora presso la struttura delle Alpi Apuane, il NOA. Anche una ragazzina di 10 anni, da quanto riportano i quotidiani locali, è risultata positiva ai test e si trova in terapia intensiva.

Coronavirus Massa: bambina positiva

Sarebbe in buone condizioni la ragazzina versiliese di 10 anni che era stata ricoverata in terapia intensiva al NOA: a breve tornerà a casa. Sempre in Toscana, però, è stato registrato un altro caso di coronavirus a Massa Carrara su una bambina di un anno, ricoverata al NOA.

Sono 151 i nuovi casi registrati in Toscana, mentre 13 sono le positività aggiuntive a Massa Carrara.

Tra i bambini continuano ad aumentare i casi di contagio, ma gli esperti ritengono che i più piccoli possano superare con meno difficoltà il Covid-19. Una storia a lieto fine, infatti, era stata registrata pochissimi giorni prima, quando una neonata di 50 giorni era stata dimessa dall’ospedale Meyer di Firenze. Anche lei era risultata positiva ai test, ma dopo aver registrato un miglioramento delle condizioni, i medici l’hanno dimessa e i genitori sono tornati a casa.





Sono una decina in totale i bambini e i ragazzi ricoverati in Toscana. Nell’ospedale pediatrico fiorentino, inoltre, resta ricoverato, in condizioni stabili, un bimbo di 11 mesi giunto giovedì scorso. A Lucca, invece, è stata dimessa una bambina di due anni. Casi tra i più piccoli erano stati registrati anche in Sicilia e in Germania.