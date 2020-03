Un uomo è morto mentre si trovava su una nave da crociera con la moglie: stroncato da un infarto sarebbe poi risultato positivo al coronavirus.

Albo Imbroisi era un italiano di 69 anni morto per un infarto a bordo di una nave da crociera della Costa Luminosa sulla quale si trovava insieme alla moglie: in seguito sarebbe risultato positivo al coronavirus. Costa Luminosa ha fatto sapere che “tutti gli ospiti e i membri dell’equipaggio controlli della temperatura quotidiani, per verificare costantemente lo stato di salute a bordo”. L’uomo, da quanto si apprende, era l’ex comandante della polizia stradale di Mirandola, in provincia di Modena.

Coronavirus, morto su nave da crociera

Tragedia su una nave da crociera della Costa Luminosa ormeggiata alle Isole Cayman: un uomo di 69 anni è morto per un infarto ed è risultato in seguito positivo al coronavirus. Albo, ex comandante della Polizia stradale di Mirandola si trovava in viaggio con la moglie.

la coppia era partita il 24 febbraio scorso dall’aeroporto di Malpensa per raggiungere la Florida. da lì si era poi imbarcata sulla nave Costa Luminosa. Il 29 febbraio, inoltre, l’uomo aveva riportato un attacco cardiaco ed era stato ricoverato. Infine, il tampone per coronavirus ha dato esito positivo. Albo è deceduto sabato 14 marzo alle ore 4.40 in un ospedale delle Isole Cayman.





Il cordoglio del figlio

Il figlio del 69enne ha pubblicato su Facebook un messaggio di cordoglio per suo padre: “Hai lottato con tutte le tue forze contro un virus letale del quale non si conosce ancora nessuna cura o vaccino, con il sorriso sulle labbra come era nel tuo stile, con determinazione e speranza senza però, questa volta, uscirne vincitore.

I valori che mi hai trasmesso, il senso della Giustizia e la passione per le moto hanno fatto di me l’uomo che sono diventato oggi grazie al tuo sostegno ed al tuo appoggio. Mi mancheranno le nostre discussioni sui casi che affronto quotidianamente in studio e le tue osservazioni per cercare di risolverli”.

Il messaggio di Costa Luminosa

La compagnia reso noto a Fanpage il cordoglio e “le sue sentite condoglianze alla moglie e ai familiari dell’ospite italiano”. Inoltre, continua la compagnia, “la nave Costa Luminosa si trova attualmente a Tenerife per una sosta tecnica e proseguirà poi per Marsiglia. Costa Crociere ha implementato uno specifico protocollo sanitario sulla crociera in corso di Costa Luminosa per mitigare i possibili rischi. Questo protocollo è stato rafforzato con l’isolamento precauzionale degli ospiti nelle loro cabine.

Tutti gli ospiti – conclude Costa Crociere – e i membri dell’equipaggio sono inoltre sottoposti a controlli della temperatura quotidiani, per verificare costantemente lo stato di salute a bordo”.