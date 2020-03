Un paziente nasconde i sintomi di coronavirus per non tardare la rinoplastica e contagia medici e infermieri: rischia 12 anni di carcere.

Nasconde i sintomi del coronavirus per fare in modo di non tardare l’intervento: un paziente, così facendo, ha contagiato i medici e e gli infermieri. La rinoplastica alla quale si è sottoposto il paziente era “assolutamente non urgente – sostiene un medico -, poteva tranquillamente essere rinviato”. I fatti si sono verificati all’ospedale Parini di Aosta. La Procura ha aperto un’inchiesta sul caso e il paziente rischia fino a 12 anni di carcere. I reati che potrebbero essere imputati all’uomo vanno da lesioni personali colpose fino all’epidemia colposa.

Coronavirus, paziente nasconde sintomi

Un comportamento che ha messo in pericolo diverse persone: un’intera equipe medica (anestesista, chirurgo e infermiere) è stata contagiata dal Covid-19. Un paziente, pur di effettuare una rinoplastica, nasconde i sintomi del coronavirus. Purtroppo, però, ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato proprio l’anestesista quando, in sala pre-operatoria, avrebbe notato un rialzo della temperatura improvviso.

Sottoposto al tampone, sarebbe risultato positivo.

Da quanto si apprende, inoltre, il paziente aveva lavorato in Valle D’Aosta fino alla settimana prima dell’operazione ed era entrato in contatto con molte persone della Lombardia. Da alcuni giorni presentava anche bruciore agli occhi e tosse. Sintomi che avrebbe dovuto esplicitare prima dell’intervento di rinoplastica onde evitare possibili contagi. Purtroppo, però, tenendo nascosto il tutto, l’intera equipe è stata contagiata.