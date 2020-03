Coronavirus, neonato con pannolino arcobaleno: “Andrà tutto bene”

La bellezza della vita non si ferma davanti al Coronavirus: ne è la prova la foto del neonato con il pannolino arcobaleno che ha commosso l'Italia.

Sono settimane difficili, stremanti. Rabbia, angoscia, preoccupazione, paura sono sentimenti all’ordine del giorno. Le vittime del Covid-19 aumentano, i contagi non si arrestano, la situazione è allarmante. Troppo presto per fare previsioni, troppo presto per tracciare un andamento del virus. Non è il momento per fare la morale né per impartire lezioni di vita, ma forse una cosa l’abbiamo finalmente imparata: si chiama riconoscenza. Riconoscenza verso il prossimo, medici e infermieri in prima linea nella lotta contro un male in parte misterioso, sicuramente gigantesco, potenzialmente devastante. Riconoscenza verso la vita, in tutta la sua fugacità e nella sua immensa bellezza, fatta di piccoli attimi, gesti quotidiani e grandi risultati. I morti a causa del Coronavirus aumentano e ogni nuovo caso alimenta la sfiducia.

A controbilanciare questo stato d’animo imperante negli ultimi giorni, c’è la solidarietà che dimostriamo aiutando chi è più in difficoltà, stando sui balconi a cantare un inno alla vita. E proprio la vita, così preziosa e inesauribilmente bella, non si ferma neppure davanti all’emergenza sanitaria del Coronavirus: ne è la prova la foto del neonato con il pannolino arcobaleno, che ha commosso l’Italia intera.

“Andrà tutto bene”, ci ricorda. E “più forte di tutto c’è la vita”, sottolineano i medici dell’ospedale Niguarda.



Coronavirus, il neonato con il pannolino arcobaleno

Una foto che è un messaggio di vita e speranza. A pubblicarla è stato l’ospedale Niguarda di Milano, dove il piccolo è venuto alla luce. L’immagine è diventata virale sui social ed è persino finita sulla copertina de la Repubblica.

A sua insaputa, il bimbo è già una celebrità.

“Più forte di tutto c’è la vita!”: è questa la didascalia che accompagna la bellissima foto che nelle ultime ore ha fatto il pieno di “mi piace”, commenti e condivisioni sui social. L’immagine ritrae un bambino appena nato all’ospedale Niguarda di Milano, sul cui pannolino è stato disegnato un arcobaleno e, con gli stessi colori, c’è scritto: “Andrà tutto bene”, uno degli slogan più usati nei giorni di emergenza sanitaria.

La foto è stata scattata dai volontari di Neo, l’Associazione amici della Neonatologia dell’ospedale Niguarda. Si tratta di una onlus che opera all’interno del reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale della struttura milanese. Tra le attività svolte, i volontari offrono supporto ai genitori bimbi prematuri o con particolari problematiche.





“Iniziamo la settimana con questa foto.

Più forte di tutto c’è la vita! Benvenuti a tutti i bimbi che stanno nascendo in questi giorni difficili… Siete la prova che la vita non si ferma!“, si legge a corredo della foto. L’immagine, così dolce e commovente, trasmette gioia e voglia di rinascere. Una bella notizia in mezzo a così tanto dolore.