Paura in Calabria nella notte fra lunedì 16 e martedì 17 marzo: una serie di scosse di terremoto hanno svegliato la popolazione.

Nella notte fra lunedì 16 e martedì 17 marzo sono state registrate almeno sei scosse di terremoto in Calabria: la gente è scesa in strada evitando assembramenti causa coronavirus. Moltissime le segnalazioni degli utenti sui social e tanta la paura. Le scosse si sono susseguite rapidamente e sono state avvertite da Reggio Calabria a Cosenza. I dati dell’Ingv, inoltre, riportano la scossa più forte con magnitudo pari a 3.9 gradi.





Terremoto in Calabria: sei scosse

Uno sciame sismico ha colpito nella notte la Calabria: sei scosse distintamente avvertite dalla popolazione che è scesa in strada mantenendo la distanza di sicurezza. Ad Amantea (in provincia di Cosenza) una scossa di magnitudo 3.9 è stata segnalata poco prima delle 2. Altre due scosse, meno forti, si sono susseguite tra 3.4 e 3.5 gradi sulla scala Richter.

Subito dopo altre tre scosse, sempre nell’area della costa calabra Sud-occidentale, di magnitudo tra 2.3 e 2.5.

Registrate a pochissimi minuti di distanza, tutte le scosse avevano come epicentro la zona del Tirreno cosentino, ma sono state avvertite da Reggio a Cosenza. Stando ai dati forniti dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, le prime tre scosse hanno avuto epicentro al largo di Serra d’Aiello, lungo la costa occidentale. Le tre successive, invece, sono state registrate poco più a Nord, al largo delle coste di Amantea. La prima scossa di terremoto è stata preceduta da un forte boato che ha svegliato i cittadini: magnitudo 3.4, seguita da una seconda più lieve, di 2.3, e poi una terza di 3.5.

In moltissimi si sono rifugiati nelle loro auto, ma altrettanti sono rimasti in casa per paura di contagio da Covid-19.