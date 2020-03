Coronavirus a Bergamo: esercito porta bare in forni crematori di altre regioni

Diversi mezzi dell'esercito stanno trasportando le bare da Bergamo ai forni crematori di altre regioni: tantissimi i morti nella provincia con il coronavirus.

Il numero dei morti con coronavirus è in continuo aumento in provincia di Bergamo e anche i forni crematori sono allo stremo: per questo si è richiesto l’intervento dell’esercito affinché trasportasse alcune bare in altre regioni. Alcuni comuni si sono infatti resi disponibili per accettarle e alleggerire la città orobica.