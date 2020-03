La paura è l'arma più pericolosa di fronte al coronavirus: sono queste le parole di Elisa Vicenzi, capo della ricerca al San Raffaele di Milano.

Elisa Vicenzi, capo delle ricerca all’ospedale San Raffele di Milano, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 per parlare dell’emergenza coronavirus. “Questo è un virus intelligente – ha detto -, ci auguriamo che possa acquisire dei cambiamenti, delle piccole mutazioni, che lo rendano meno virulento. Dico questo per l’esperienza che abbiamo avuto con il virus della Sars”. Rispetto alla precauzioni, prosegue Elisa, “un metro è il minimo sindacale, sarebbe meglio mantenere una distanza di due metri“. Quello che però ha voluto sottolineare l’esperta è che “la paura di ammalarci è pericolosa, alla fine ci fa ammalare. Non dobbiamo sentirci ammalati quando non lo siamo. Il nostro benessere psicologico è fondamentale”.