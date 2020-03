Coronavirus a Fiumicino: passeggeri ammassati durante i controlli in entrata

Passeggeri ammassati senza mascherine: succede a Fiumicino nonostante i ripetuti inviti a rispettare la distanza di sicurezza per limitare il contagio da coronavirus.

Nonostante le misure di precauzione e l’invito espresso da più parti al mantenimento di almeno un metro di distanza interpersonale per limitare i contagi da coronavirus, i passeggeri presenti a Fiumicino continuano a presentarsi ammassati ai controlli.

Coronavirus a Fiumicino: passeggeri ammassati

Sono moltissime le occasioni in cui in aeroporto i cittadini vengono invitati al rispetto delle regole, ma evidentemente ancora non è abbastanza. Tra queste la presenza di diversi totem in italiano e inglese che raccomandano di stare distanti dalle altre persone almeno un metro. Ma anche i diversi operatori che costantemente girano con megafoni in mano invitando a rispettare le misure minime di sicurezza nelle operazioni di controllo.

Senza contare che, in accordo con la Polizia di frontiera, le aree delle postazioni per la verifica delle dichiarazioni dei passeggeri sono state spostate lontane dai controlli dei termoscanner.

In questo modo, rimodulando gli spazi, si è consentita una maggiore distanza tra i diversi passeggeri. Al Terminal 3 poi l’aeroporto ha installato quattro maxi totem tutti dotati di dispenser con gel igienizzante.





Il medesimo invito al mantenimento delle distanze è presente anche nelle aerostazioni e presso i banchi check in, eppure i passeggeri continuano a creare assembramenti. In particolare le foto scattate al controllo passaporti in entrata mostrano persone ammassate e per di più non tutte provviste di mascherina. Uno scenario simile a quello che pochi giorni prima si era visto in Stazione Garibaldi a Milano dopo l’annuncio della chiusura della Lombardia. In tale occasione centinaia di persone si erano riversate sui binari per prendere treni e autobus in direzione centro-sud.