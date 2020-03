Franco Bechis, nutre dubbi sul numero dei contagi da coronavirus diffusi dalle istituzioni: potrebbero essere inferiori rispetto ai reali.

“Ho sentito dire in tv dal ministro della Salute, Roberto Speranza ‘io credo che l’indice complessivo del numero dei contagiati sia superiore a quello che appare’, e allora ho iniziato ad avere qualche dubbio”. Con queste parole Franco Bechis ha confessato i suoi dubbi sul numero dei contagi da coronavirus registrati nel Lazio. “Mi è capitato – prosegue ancora il direttore – qualche giorno di ricevere segnalazioni, da lettori e conoscenti, assai superiori a quelle censite nel bollettino del giorno e credo proprio che molti dati del contagio qui più che Franco altrove non vengano classificati nei bollettini quotidiani”.

Il motivo per il quale i bollettini non mostrerebbero i dati reali, secondo il direttore, è legato al numero dei posti letto disponibili. Infatti, se le terapie intensive sono sature e non riescono ad accogliere tutti i pazienti, gli esclusi dalla struttura non apparirebbero nei bollettini giornalieri.

Ricevuta la testimonianza di una donna, Bechis avrebbe aggiunto: “Temo che questo non sia un caso isolato. E che proprio per questo i numeri siano assai più elevati di quanto non ci venga detto”. Ad esempio, “A Roma il coronavirus ha colpito seriamente la politica – ha aggiunto infine -, sono ammalati anche i vigili urbani, autisti Atac, la gente comune. E il contagio è assai facile“.