È morto il medico Marcello Natali segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi.

Morto a causa del coronavirus il medico Marcello Natali. 57enne, Segretario della Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg) di Lodi esercitava la sua professione di medico di famiglia nella zona di Codogno.

Coronavirus, morto il medico Marcello Natali

È morto all’età di 57 anni il medico Marcello Natali. Il Segretario della Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg) di Lodi esercitava la sua professione di medico di famiglia nella zona di Codogno. Proprio nell’area in cui l’epidemia Covid-19 è scoppiata in Lombardia.

Natali non aveva particolari gravi patologie pregresse, era stato ricoverato prima a Cremona e poi a Milano dove fu poi intubato in terapia intensiva a causa di una grave polmonite bilaterale. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito tanto che la Fimmg già nella giornata di ieri, 17 marzo, aveva già diffuso la notizia della sua morte.





Oggi, 18 marzo, la notizia però è arrivata.

Il numero dei deceduti morti a causa del coronavirus è salito ancora con la morte il 18 marzo del segretario della Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg) di Lodi, Marcello Natali. Il Segretario generale della federazione, Silvestro Scotti ha sfogato il proprio dolore su Facebook scrivendo: “Ho sperato di poter ridere con lui domani del mio errore sulla sua morte, ho sperato. Non ho più lacrime ciao Marcello Natali amico di sempre, non meritavi questo. Non meritiamo questo”.