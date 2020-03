Se la paziente di 95 anni è la prima donna guarita a Modena, occorre ricordare che il primo uomo guarito è un ragazzo di 27 anni di Carpi.

Ha 95 anni la prima paziente guarita dal coronavirus nella città di Modena: la donna è stata dimessa dopo un ricoverato durato alcuni giorni. La prima paziente cha ha lasciato l’ospedale e ha superato il coronavirus nella città. Come tante altre storie di anziani che hanno superato la malattia, questa paziente è diventata il simbolo per la città e per l’Italia intera.

Coronavirus Modena, prima paziente guarita

Nella stessa giornata in cui Modena ha registrato la sua prima paziente guarita, purtroppo, sono stati segnalati altri decessi a causa del coronavirus. Si tratta di un 72enne e di una 73enne di Modena, oltre che di un 76enne di Fiorano. Ma quello che la città vuole descrivere è la lotta di una signora che a 95 anni ha superato il Covid-19 di fronte agli occhi increduli di tutti coloro che magari avevano perso le speranze.

Oltre all’anziana di 95 anni dimessa dall’ospedale, ci sarebbero altre 23 persone modenesi guarite clinicamente ma in attesa dell’esecuzione di ulteriori tamponi.

Qualora questi ultimi diano esito negativo, anche per loro si potrà procedere con le dimissioni.

Se la signora di 95 anni è la prima donna guarita a Modena, occorre ricordare anche che il primo uomo guarito è un ragazzo di 27 anni di Carpi. “Si tratta di una buona notizia, in questo periodo di emergenza”, ha commentato Davide Ferrari, il direttore del dipartimento di Sanita’ Pubblica dell’Ausl. Tutto questo, ha poi proseguito il direttore, “non deve però farci abbassare la guardia: occorre continuare ad osservare attentamente, scrupolosamente, le norme, questi comportamenti sono fondamentali per contrastare la diffusione del virus”.