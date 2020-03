Secondo Nicola Fusco, il picco del contagio da coronavirus è il prossimo 25 marzo: sono previsti 50 mila contagi e almeno 4.500 morti.

Nicola Fusco, ordinario di matematica dell’Università Federico II, ha previsto il picco dei contagi da coronavirus per il 25 marzo 2020. Intervistato da Il Mattino di Napoli, inoltre, Fusco ha rivelato che ci saranno “50 mila contagiati e 4.500 morti”.

Coronavirus, picco il 25 marzo?

Come hanno riferito molti esperti, medici e analisti, non è possibile prevedere l’arrivo del picco dell’epidemia di coronavirus. Alcuni ritengono si possa stimare un range (con il relativo margine di incertezza) entro il quale potrebbero aumentare i contagi per poi progressivamente diminuire. Molte ipotesi propendono per un picco di contagi da coronavirus il 25 marzo 2020: tra questi anche Nicola Fusco, professore ordinario di matematica presso l’Università Federico II di Napoli.

Già prima di domenica 15 marzo, inoltre, il professore aveva stimato l’arrivo di 28 mila casi positivi di Covid-19 e 1.800 morti.

Numeri che si sono avvicinati moltissimo a quelli reali. Rispetto all’andamento attuale, però, pare che il contagio in Italia sia rallentato, nonostante la fine dell’epidemia sia ancora lontana. Mentre all’inizio, infatti, i casi aumentavano seguendo un andamento esponenziale, ad oggi pare che tale curva si stia progressivamente assestando a livelli inferiori.

I posti in terapia intensiva a Bergamo sono finiti e la degenza dei malati, stando ai dati, aumenta. Aumentano anche i casi più gravi di coronavirus. La percentuale di letalità, ricorda ancora il professore, è fissata al 7,94% a livello nazionale, ma potrebbe presto scendere sul 3-4% dei tassi registrati in Cina e in altri Paesi.