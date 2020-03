A causa dell'emergenza coronavirus dal 17 marzo le strisce blu a Roma saranno gratis

Strisce blu gratis a Roma a causa dell’emergenza coronavirus. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, la sindaca, Virginia Raggia ha annunciato che nella giornata di oggi, 18 marzo, firmerà l’ordinanza e sarà valida secondo quanto si apprende già da domani, 19 marzo.

Coronavirus, strisce blu gratis a Roma

La sindaca di Roma Virginia Raggi sospende il pagamento delle strisce blu seguendo l’esempio di altri sindaci, come quello di Milano, Beppe Sala. La prima cittadina nella giornata di oggi, 18 marzo, firmerà l’ordinanza. Nei giorni scorsi era stata aperta anche la zona Ztl.

Nella giornata del 17 marzo i consiglieri Marco Palumbo e Ilaria Piccolo avevano comunicato in merito alle strisce blu di Roma: “Rendere liberi i parcheggi nelle strisce blu per favorire le necessità di movimento di chi è chiamato a recarsi al lavoro in quanto impegnato in servizi o produzioni essenziali o indifferibili, a partire da quelle sanitarie, di pubblica sicurezza, di utilità pubblica e per evitare l’affollamento nei mezzi di trasporto pubblico.

Seguire l’esempio di Torino o di Milano non è difficile. La sindaca Raggi la smetta con i siparietti su Facebook e segua l’esempio del sindaco Giuseppe Sala, che ha già firmato un’ordinanza che permetterà a tutti di parcheggiare gratuitamente sia sulle strisce gialle notoriamente destinate ai residenti che su quelle blu normalmente a pagamento”





Una misura che sicuramente servirà ai tanti lavoratori ospedalieri che dopo la rimodulazione dei trasporti e lo stop dei mezzi pubblici dalle 21 per muoversi potranno usare serenamente le loro macchine.