Dall'inizio dell'emergenza coronavirus la Basilicata risulta ancora priva di decessi, nonché ultima regione d'Italia per numero di contagiati.

Con l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile emerge un dato significativo sulla diffusione del coronavirus in Italia: vale a dire il relativamente basso numero di contagi nella Basilicata, che al momento registra soltanto 37 casi e nessun decesso per Covid-19. Un numero record quello della regione meridionale, ma facilmente prevedibile data la scarsa densità di popolazione che caratterizza il territorio lucano, la quale genera un minor numero di assembramenti pubblici con conseguenti minori occasioni di contagio.



Coronavirus, nessun morto in Basilicata

Al momento, dei 37 contagi registrati in tutto il territorio della Basilicata 32 sono provenienti dalla provincia di Potenza, mentre 5 dalla provincia di Matera. Un numero molto esiguo che potrebbe essere giustificato dalla scarsa densità abitativa della regione e dai limitati collegamenti stradali e ferroviari presenti sul territorio lucano.

La difficoltà nel muoversi all’interno dei confini regionali potrebbe quindi essere un ostacolo non indifferente alla propagazione del coronavirus.

Dei 37 contagiati, 24 si trovano attualmente in isolamento domiciliare, 8 ricoverati con sintomi e 5 in terapia intensiva. Proprio per quanto riguarda i posti letto di terapia intensiva, l’assessore regionale alla Sanità Rocco Leone ha dichiarato che la Basilicata può al momento contare su 64 postazioni, le quali possono diventare 90 in caso di necessità: “Le altre terapie intensive presenti in Basilicata – ha aggiunto Leone – dovranno essere a disposizione di pazienti non affetti da coronavirus”.





I posti letto complessivi in tutta la regione per il ricovero di pazienti affetti da coronavirus che non presentano ulteriori complicazioni sono invece 234: 94 all’ospedale ‘Madonna delle Grazie di Matera, 40 al San Carlo di Potenza e 100 all’ospedale di Venosa.

Nella giornata di martedì 17 marzo, il presidente della regione Vito Bardi ha inoltre disposto la quarantena per il comune di Molterno, in provincia di Potenza, dove si erano registrati ben cinque casi di contagio da coronavirus.