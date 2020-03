Coronavirus Tiziana Ferraio: “Il virus ha sconvolto la vita di mio figlio”

Il figlio di Tiziana Ferraio è ragazzo di 29 anni e nonostante il suo fisico atletico e la passione per lo sport, ha contratto il coronavirus.

Un grande atleta il figlio di Tiziana Ferraio, che purtroppo ha contratto il coronavirus e si è visto stravolgere completamente la vita. Il racconto di una mamma di un ragazzo di 29 anni che fino a poche settimane prima si allenava senza sosta rincorrendo il suo sogno. Una lastra ha individuato un inizio di polmonite, un tampone la positività al coronavirus. Questi esami hanno cambiato completamente le abitudini del giovane. Da alcuni giorni è ricoverato in ospedale, ha iniziato la cura e le sue condizioni fortunatamente non si sono aggravate. Non sente più sapori e odori, sintomi da non sottovalutare secondo gli esperti.