Una bambina di soli 9 mesi è morta per denutrizione: dopo 5 anni i genitori vengono condannati dalla Corte d'Appello di Milano.

A Milano una bambina di soli 9 mesi è morta per denutrizione: i genitori sono stati arrestati e condannati in via definitiva a 15 anni. É questa la triste storia della piccola Aurora, venuta a mancare nella notte tra il 26 e il 27 febbraio del 2015. I suoi genitori, Marco Falchi e Olivia Beatrice Grazioli, sono stati riconosciuti colpevoli dalla Corte d’Appello di Milano e ora dovranno scontare una detenzione di 15 anni per maltrattamenti in famiglia.

I due, nel frattempo separatisi, hanno provato a sfuggire alle forze dell’ordine trasferendosi in domicili diversi e tendando di far leva sull’emergenza coronavirus, ma erano sotto osservazione speciale da settimane e trovarli è stato facile. I poliziotti, fintisi addetti delle poste, li hanno raggiunti e catturati.

Bambina morta per denutrizione: la sentenza

La vicenda della piccola Aurora trova finalmente la sua conclusione.

Sono passati ben 5 anni da quanto il suo corpo senza vita, deformato e pieno di piaghe fu trovato dagli agenti di polizia in un lettino dell’appartamento al civico 13 di via Severoli, nel quartiere Primaticcio. La casa, stando alla ricostruzione dei fatti, era piena di insetti e scarafaggi e le condizioni igienico sanitarie erano del tutto inadatte a far crescere un bambina appena nata. Aurora è stata abbandonata nel suo letto senza ricevere per giorni nessuna cura e alla fine si è spenta per disidratazione e denutrizione.





Il degrado e il bonifico da 9mila euro

Altro aspetto che rende la vicenda ancora più drammatica è che lo stato di degrado dell’appartamento della coppia, non corrispondesse ad una situazione di indigenza. Lo conferma il bonifico di 9mila euro fatto dalla coppia il giorno dopo il decesso di Aurora per l’acquisto di un’automobile.