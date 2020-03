Coronavirus, il bilancio dei contagi nella giornata del 20 marzo

Tra pochi minuti il capo della Protezione Civile Borrelli diramerà il nuovo bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato al 20 marzo.

Come di consueto nella serata del 19 marzo il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli comunicherà il nuovo bilancio dei contagi dell’emergenza coronavirus in riferimento alla giornata del 20 marzo. I dati della giornata di ieri mostravano un ulteriore incremento dei nuovi infetti con 33.190 casi in tutta Italia e 3.405 morti in totale a cui vanno inoltre aggiunte le 4.440 guarigioni. Dall’ultimo bilancio del 19 marzo emerge inoltre come l’Italia abbia superato la Cina per numero complessivo di decessi da Covid-19.