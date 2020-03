Una cassiera di 48 anni è morta per le conseguenze del coronavirus: il supermercato di Brescia dove lavorava è stato chiuso per la sanificazione.

Un’altra vittima del coronavirus a Brescia, una delle città più colpite dall’epidemia: una cassiera di 48 anni è morta nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo. Dall’inizio della settimana aveva febbre alta e non si era recata al lavoro. Il supermercato è stato chiuso ed è in corso la sanificazione.

Coronavirus, cassiera morta a Brescia

Quello delle cassiere e, più in generale, degli addetti alle vendite nei supermercati e nei negozi che forniscono beni di prima necessità è uno dei mestieri più a rischio in piena emegrenza coronavirus (insieme naturalmente a quello degli operatori sanitari in prima linea nella lotta all’epidemia). Non a caso sono molti i lavoratori del settore che lamentano un’inadeguata tutela da parte delle autorità. A Torino i dipendenti di un punto vendita Carrefour in via Monte Cucco hanno indetto uno sciopero per protestare contro la mancanza dei dispositivi di protezione individuale.

I timori dei dipendenti dei supermercati appaiono più che giustificati alla luce di episodi come quello verificatosi in un negozio di Mestre, dove una cliente risultata positiva al coronavirus ha tossito (secondo testimoni, volontariamente) in faccia a una cassiera che le aveva chiesto di rispettare la distanza minima di sicurezza.