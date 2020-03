La ministra Azzolina ritiene impossibile indicare una data di riapertura delle scuole dopo il coronavirus, ma esistono alcune ipotesi.

Moltissime famiglie si stanno chiedendo quando possa finire quest’emergenza coronavirus e quando riaprono le scuole: non esiste una data certa, ma ci sono diverse ipotesi. Infatti, come ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina: “Impossibile indicare una data certa” per la riapertura delle scuole. L’andamento dell’epidemia non è infatti prevedibile e questo potrebbe comportare uno slittamento prolungato o, nella migliore delle ipotesi, un rientro sui banchi prima del termine dell’anno scolastico. In ogni caso, come ha sottolineato la ministra, l’anno non andrà perduto e si terrà conto dell’emergenza.

Coronavirus, quando riaprono le scuole?

La Lombardia, stando a quanto riferito dal governatore Fontana, va verso il lockdown, ovvero la chiusura totale delle attività commerciali per evitare che le persone escano di casa. il governatore ritiene, inoltre, che l’intervento dell’Esercito potrebbe aiutare a far rispettare le norme che al momento vengono violate quotidianamente e in numeri troppo elevati.

Un’altra incognita, invece, resta la quastione scuole: quando riaprono dopo l’emergenza?

Non ci sono ancora date certe, come ha spiegato la ministra Azzolina, ma tra le ipotesi più accreditate si va verso la proroga a oltranza fino al termine dell’epidemia. Sembra confermato oramai il blocco totale oltre il 3 aprile, mentre l’ipotesi successiva è quella di un rinnovo della chiusura di 14 giorni, fino quindi al 17 aprile. I due giorni successivi sono sabato e domenica, perciò la possibile data di ripresa delle lezioni sui banchi di scuola sarebbe quella del 20 aprile. Tutto questo, però, qualora l’emergenza coronavirus consenta una ripresa delle normali attività lavorative e scolastiche.