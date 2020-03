Non è passata inosservata la festa su un terrazzo di un'abitazione a Sassari tra scherzi, risate e abbracci in piena emergenza coronavirus.

Un drone ha scoperto e fermato una festa in corso su un terrazzo a Sassari nonostante i chiari e stringenti divieti contenuti nel decreto anti-coronavirus. Una situazione inaccettabile quella delle violazioni che diventano sempre di più con il passare dei giorni. Un gruppo di ragazzi brindava, rideva, scherzava e si abbracciava tra l’indifferenza di una situazione che sta diventando insostenibile per gli ospedali. I residenti in zona hanno avvisato le forze dell’ordine: i vigili e una pattuglia di carabinieri sono giunti sul posto.

Coronavirus, festa bloccata a Sassari

Erano per lo più studenti Erasmus di nazionalità spagnola i partecipanti alla festa su un terrazzo di via Matteotti, a Sassari, ignari dei divieti imposti contro il coronavirus. Le loro posizioni sono ora al vaglio degli inquirenti.

Dopo la chiamata dei residenti alle forze dell’ordine, un drone si è alzato in cielo e ha sorvolato la città per cercare di identificare i volti dei trasgressori e attuare gli opportuni provvedimenti. Sul terrazzo era in corso un brindisi generale con musica, abbracci, risate. Il tutto nell’indifferenza delle difficoltà che l’Italia sta vivendo in questi giorni.

Nonostante l’emergenza coronavirus e il divieto per feste, assembramenti e uscite non necessarie, i ragazzi di Sassari hanno anche sbottato di fronte alle forze dell’ordine. Potrebbero incorrere in guai seri. I residenti, svegliati dal rumore e scocciati dalla situazione nella quali si trova l’Italia, non hanno potuto che avvisare le forze dell’ordine affinché prendessero gli opportuni provvedimenti.