Coronavirus, i nuovi orari dei supermercati durante il weekend: tutte le catene

A causa dell'emergenza coronavirus i supermercati hanno adottato nuovi orari per il weekend con fasce di apertura ridotte.

A partire da sabato 21 marzo 2020, in seguito alle disposizioni anti-coronavirus adottate dal premier Conte, i supermercati potranno adottare nuovi orari ridotti nel weekend. Tuttavia, rimangono ferme e chiare le precedenti disposizioni, ovvero recarsi in negozio da soli (una persona per ogni nucleo familiare), il minor numero di volte possibile durante la settimana e per il minor tempo possibile. Inoltre, è importante scegliere il punto vendita più vicino alla propria abitazione, in modo da limitare gli spostamenti al minimo necessario.

Coroanvirus, nuovi orari supermercati

I supermercati hanno adottato nuovi orari più ridotti nel weekend in seguito all’emergenza coronavirus. Come specificato da fonti del governo, però, non occorre nessuna corsa per accaparrarsi i beni di prima necessità in quanto i punti vendita rimarranno aperti e i rifornimenti saranno effettuati normalmente.

Ricordiamo, però, il rispetto delle norme di contenimento e della distanza di sicurezza, oltre al fatto di limitare al minimo necessario le uscite per approvvigionarsi.

In seguito alle restrizioni degli orari di lavoro, molte catene nazionali hanno diffuso i loro nuovi orari. Coop, invece, ha optato per la chiusura dei punti vendita per le prossime due domeniche: domenica 22 e domenica 29 marzo. “La riteniamo -, ha spiegato il gruppo in una nota -, una misura doverosa per contribuire a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica e, contemporaneamente per venire incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che potranno così ottenere una pausa in grado anche di attenuare la tensione delle scorse settimane”.





Esselunga

Da sabato 21 marzo e fino (almeno) a venerdì 3 aprile, in tutti i negozi Esselunga di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana, saranno in vigore questi nuovi orari:

– da lunedì a sabato: 7:30-20 (la chiusura è stata anticipata)

– domenica: 8:00-15 (la chiusura è stata di nuovo anticipata)

Nei negozi del Lazio, in ottemperanza alle disposizioni regionali, gli orari saranno:

– da lunedì a sabato: 8:30-19

– domenica 8-15

In tutti i negozi saranno sempre disponibili all’ingresso guanti monouso e gel disinfettante.

L’accesso per la spesa, inoltre, sarà contingentato da controlli serrati.

Carrefour

Anche Carrefour riduce gli orari di apertura dei suoi punti vendita dislocati in tutta Italia, almeno fino al 29 marzo.

– Da lunedì a sabato: 8:30-19

– Domenica: 8:30-15:00.

Lidl

Lidl riduce gli orari di apertura, in linea con le altre catene, modificandoli in questo modo:

– da lunedì a sabato: 8:30-19

– domenica: 8:30-13

Auchan

Gli orari nei supermercati Auchan saranno i questi, fino a nuova disposizione:

– da lunedì a sabato: 8:30-19

– chiuso domenica 22 e domenica 29 marzo

Conad

Anche Conad si allinea con Auchan e segue lo stesso orario:

– da lunedì a sabato: 8:30-19

– domenica: 8,30:13

Iper e Unes

Il gruppo Unes, che congloba al suo interno i punti vendita Iper, Unes, U2 e U!, ha annunciato nuovi orari, lasciando la possibilità, però, ai singoli negozi di modificalri.

Per tutti vale la chiusura dei banchi serviti alle 14, tutti i giorni.

Eurospin

La catena Eurospin ha annunciato, al momento, la chiusura dei punti vendita per domenica 22 marzo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Penny Market

La catena Penny Market, infine, adotterà i seguenti orari

– da lunedì a sabato: 8-20

– domenica 22 marzo: chiuso