Coronavirus, infermiera positiva viola la quarantena per soccorrere il padre: denunciata

Infermiera di Siena positiva al coronavirus è evasa dalla quarantena per andare ad aiutare suo padre, la scelta le è costata la denuncia

Un’infermiera di San Gimignano positiva al coronavirus ha violato la quarantena per andare a soccorrere suo padre, anch’esso positivo, che era caduto in casa e per questo è stata denunciata. Un episodio che farà molto discutere visto che l’uomo era solo in casa, dopo che la moglie è stata ricoverata in casa sempre perchè positiva al Covid-19, e che la figlia infermiera abita a soli 400 metri di distanza dalla casa dei suoi genitori.

Infermiera viola la quarantena: denunciata

La denuncia dell’infermiera, in servizio all’ospedale Le Scotte di Siena, non è piaciuta all’Ordine degli infermieri di Siena che ha così commentato l’accaduto: “Non siamo di fronte a un gesto sconsiderato di un’incosciente, ma a un atto dettato da una situazione di pericolo, da uno stato di necessità che auspichiamo possa essere riconosciuto tale anche dell’autorità giudiziaria – così il il presidente dell’Ordine Michele Aurigi – La collega, percependo un pericolo imminente per la vita del padre, è corsa in soccorso del proprio congiunto caduto in casa dove si trovava da solo.

Non avrebbe dovuto percorrere quei 400 metri tuttavia è opportuno chiarire che non ha inteso aggirare divieti per fini ludici o voluttuari. Le forze dell’ordine hanno fatto il loro dovere, questo non è in discussione, e la collega risponderà delle proprie azioni. E’ però importante non veicolare messaggi ‘leggeri’ o generalizzazioni che possano mettere in dubbio l’integrità morale e la professionalità degli operatori sanitari che oggi sono tutti in prima linea e stanno dando all’Italia e al mondo una inconfutabile lezione di abnegazione, responsabilità e senso del dovere”.

Quarantena violata per aiutare il padre

Una scelta di sicuro non semplice quella che l’infermiera è stata chiamata a fare. I carabinieri di Siena hanno fatto sapere che “la posizione della donna sarà valutata attentamente dalla magistratura, potendo sussistere lo stato di necessità”.

Il padre della donna è stato trasportato all’ospedale di Siena ed in gravi condizioni.