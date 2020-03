Il primo neonato positivo al coronavirus nelle Marche è un bimbo appena nato ricoverato presso il reparto di rianimazione ad Ancona.

Un neonato è risultato positivo ai test per coronavirus ad Ancona: si tratta del primo caso nelle Marche. Il piccolo, nato da pochi giorni in Regione, si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione Pediatrica dell’ospedale materno-infantile Salesi di Ancona, nella stanza di isolamento a pressione negativa. Per il decorso post operatorio in seguito a un trattamento chirurgico a carico del tratto gastrointestinale è stato trasferito in rianimazione.

Coronavirus Marche, primo neonato positivo

Sarebbe in condizioni soddisfacenti secondo i medici il neonato di pochi giorni risultato positivo al tampone per coronavirus. L’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona ha fatto sapere che il piccolino si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione Pediatrica in seguito a un’operazione. Ha subito, infatti, un trattamento chirurgico a carico del tratto gastrointestinale.

Nato il 12 marzo scorso, il piccolo è risultato positivo al tampone nasale effettuato in ospedale e dunque è stato trasferito presso l’ospedale Salesi di Ancona.

Costantemente monitorato, i medici lo hanno sottoposto a monitoraggio clinico/strumentale, controlli ematologici, nutrizione parenterale e terapie mediche. Non sarebbe in pericolo di vita.





Il bilancio nelle Marche

Nella regione sono 2.421 in totale i casi positivi di Covid-19 e 184 i decessi dall’inizio dell’emergenza. Si tratta della regione più colpita dopo la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto e il Piemonte. Il caso del neonato di Ancona è il primo in Regione.