Dalla Cina all'Egitto alla Russia sono moltissimi gli stati che hanno inviato e invieranno mascherine all'Italia per aiutarla a fornteggiare il coronavirus.

Per aiutare l’Italia ad affrontare l’emergenza coronavirus, tutto il mondo sta inviando al nostro paese milioni di mascherine. Oltre alla Cina si sono infatti impegnati anche Egitto, India, Cina, Russia, Brasile e diversi stati europei, alcuni dei quali hanno già fatto giungere il proprio materiale.

Coronavirus: mascherine in arrivo

Ad annunciarlo è stato Luigi di Maio, che ha spiegato come “Stanno arrivando rinforzi per tutte le donne e gli uomini che stanno faticando negli ospedali per salvare vite umane“. Si tratta in particolare di 1,5 milioni di mascherine arrivate dall’Egitto, 40.000 dall’India, 2,5 milioni dalla Cina e 2 milioni dall’Europa. Queste sono arrivate domenica 22 marzo 2020 insieme al primo dei nove aerei provenienti dalla Russia carichi di materiale sanitario.

Oltre ai dispositivi di protezione questi contengono anche ventilatori, tute protettive, macchinari per le analisi e tamponi nonché una delegazione di 120 medici che si aggiungono a quelli cubani e cinesi già arrivati in precedenza.

Nella giornata successiva ne sono invece giunte 2,5 milioni dal Brasile e 1 milione dalla Cina. Da mercoledì 25 marzo 2020 cominceranno poi ad arrivare 20 milioni di mascherine a settimana dalla Cina secondo il contratto stipulato che prevede l’invio di 100 milioni di unità.





A queste si vanno ad aggiungere le 110 mila in arrivo dalla Repubblica Ceca, “lo stesso numero di mascherine che dovevano arrivare in Italia nei giorni scorsi e che invece sono state sequestrate dalle autorità ceche“, e le 200 mila ferme in Turchia che sono state sbloccate.