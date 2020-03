Il video del rettore dell'Università di Perugia che invita gli studenti a festeggiare alla fine dell'emergenza coronavirus è virale: le sue parole.

Maurizio Oliviero ha invitato gli studenti dell’università di Perugia, di cui è rettore, a festeggiare al termine dell’emergenza coronavirus. Il suo messaggio arriva da un video che sta facendo il giro del web. “Ci ubriacheremo tutti e pomiceremo stesi sui prati – dice il rettore ai ragazzi -. Ve lo prometto. E ballerò anche io per la prima volta nella mia vita”.

Coronavirus, rettore unversità di Perugia

Ha interrotto una lezione online della professoressa Maria Chiara Locchi per lanciare il suo messaggio. Il rettore dell’università di Perugia non ha usato mezzi termini per invitare i suoi studenti a festeggiare al termine dell’epidemia di coronavirus. Un discorso di pochi minuti ma che lo ha commosso. “Siamo a disposizione, vi vogliamo bene: siete la nostra risorsa più importante – ha detto agli studenti -.

Se siamo tutti insieme a combattere questa situazione, credetemi, ne usciremo presto. Oggi dobbiamo alzarci in piedi ed essere comprensivi l’un l’altro”.

“Quando tutto questo finirà – ha poi proseguito il rettore – organizzerò una grande festa e vi voglio tutti ubriachi e a pomiciare sui prati”. E infine la promessa: “E ballerò anche io per la prima volta nella mia vita”.





Immediate le reazioni degli studenti che hanno promosso la grande idea del rettore applaudendo e ridendo. Alcunoi hanno anche specificato come Maurizio sia “un signor magnifico rettore, parla con passione al cuore di tutti, solo per questo vale iscriversi all’ateneo di Perugia”. Il video è diventato virale sul web insieme alla frase: “Io sono il rettore di Perugia”. Un modo particolare di rispondere a un’emergenza difficile.